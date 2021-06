Veredora Ivoneide Bernardino solicita a realização de um mutirão de cirurgias em Sena Madureira

Preocupada com o grande número de senamadureirenses que necessitam de uma intervenção cirúrgica, a Vereadora Ivoneide Bernardino (MDB) usou a tribuna da Câmara Municipal na noite desta terça-feira (01) para solicitar ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, a realização de um mutirão de cirurgias no município.

De acordo com a Parlamentar, o pedido é pertinente, tendo em vista que há uma demanda reprimida na área, e à casos em que os moradores aguardam anos na fila de espera por uma cirurgia.

“Graças a Deus estamos superando esse período pandêmico, e com isso já dar pra começar a planejar a realização desse mutirão que é tão aguardado pela população do nosso município. Pois a demanda é bastante grande, sobretudo na área de ortopedia, cirurgias do trato gastrointestinal, hesterectomia total, entre outras, solicito que o estado nos dê um retorno nesse sentido”, frisou a Vereadora.

Vale destacar que essa é uma reivindicação compartilhada por grande parte da população do Vale do Iaco, pois o mutirão irá zerar a fila de espera por um procedimento cirúrgico, fazendo com que não seja necessário os munícipes se deslocarem à capital em busca desses atendimentos.

Por Ricardo Amaral – Assessoria

