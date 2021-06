Vereador Denis Araújo manifesta apoio à família que perdeu tudo em incêndio

Redação Acreonline

Na sessão da noite desta terça-feira, o vereador Denis Araújo (PSDB), prestou sua solidariedade à família do trabalhador Cleilton da Silva que ficou somente com a roupa do corpo após um incêndio ocorrido em sua casa no Bairro da Vitória. Além disso, o parlamentar esteve na residência afetada e ajudou, dentro de suas possibilidades, a família.

Segundo ele, o cenário após o incêndio foi de muita tristeza já que os moradores não sabiam como fazer para construir outra casa. “Estive no local, conversei com os moradores e pude ver o semblante triste do senhor Cleilton. Graças a Deus e a solidariedade das pessoas vai ser possível refazer o local. Demos a nossa parcela de contribuição nesse sentido”, frisou.

Denis também parabenizou o gerente da Ronsy de Sena Madureira, Leandro Freire Lisboa que mobilizou os demais funcionários e entrou em contato com gerentes das lojas da Ronsy de outros municípios para ajudar essa família. “Parabéns ao senhor Lisboa por essa atitude bem como a todos os outros moradores que estão ajudando. Ainda há pessoas de bem nesse mundo”, completou.

A casa foi incendiada no último domingo. Além de todos os pertencentes, a família perdeu também a quantia de 5.500 reais em dinheiro vivo que estava dentro de um guarda-roupas.

Com toda essa campanha solidária que está ocorrendo, será possível garantir novamente um lar para esses moradores.

