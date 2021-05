Polícia Militar de Sena Madureira recupera celular roubado e prende infrator em flagrante delito.

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, hoje (domingo) (30/05/2021), por volta das 19h34min, conseguiu recuperar o celular subtraído, bem como prender em flagrante delito o autor do fato.

O fato criminoso se deu no decorrer da Rua Maranhão, Bairro Cidade Nova, sendo que a vítima teria sido ameaçada de morte por algo análogo arma branca para que entregasse o celular.

Ato contínuo, a guarnição de serviço levantou à informação da autoria delitiva e, por conseguinte, capturou o infrator, bem como recuperou o celular da vítima e apreendeu duas armas brancas utilizadas para consumação do fato.

Por esse fato, foi dado voz de prisão em flagrante ao nacional pelo delito de roubo, sendo o mesmo conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe.

Polícia Militar, destemidos e audazes combatentes!

PMAC/8°BPM – Guardião do Purus

