Mulher é assassinada a facadas e pauladas e jogada amarrada a uma pedra em igarapé

Homens do Corpo de Bombeiros retiraram das águas do igarapé São Francisco na tarde deste domingo (30) o corpo de Mara Roberta Souza de Brito, de 29 anos

O corpo da mulher foi localizado por populares boaindo nas água do igarapé no Parque do São Francisco, no bairro Raimundo Melo. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações dos militares, o corpo de Mara Roberta foi amarrada em uma pedra de concreto e apresentava perfurações de faca e marcas de pauladas.

A vítima seria dependente química, de acordo com uma pessoa que identificou o corpo. Mara Roberta foi vista pela última vez na sexta-feira, 28, por volta das 10h.

Os peritos criminais estiveram no local e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal

Notícias da Hora

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram