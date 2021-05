Na manhã desta sexta-feira (28), a Prefeitura de Sena Madureira por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou o trabalho de revitalização da Rua Antônio Soares da Silva, localizada no Bairro Vitória. Tendo em vista que a base da referida via foi bastante danificada pela enchente que ocorreu no mês de Fevereiro, deixando o local quase que intrafegável.

Com a chegada do verão, o prefeito Mazinho Serafim (MDB) determinou a recuperação da via supracitada, que além do trabalho de terraplanagem, também receberá um serviço de drenagem com implantação de Manilhas. Na sequência será aplicada a pavimentação asfáltica, objetivando proporcionar uma melhora considerável na trafegabilidade, e consequentemente na qualidade de vida dos moradores que residem na localidade.

Serafim esteve no local para acompanhar o trabalho in loco, e destacou a realização de mais essa ação por parte do poder público municipal.

“Como anunciei no dia de ontem, a Prefeitura chegou no bairro Vitória trazendo esses benefícios aos moradores. Sabíamos das dificuldades enfrentadas por quem reside aqui, por isso estávamos apenas aguardando a chegada do verão para iniciar esse trabalho. Tenho absoluta certeza que com a ajuda de Deus e através de muito trabalho, nós vamos conseguir reconstruir nosso município. Na medida do possível, tenho procurado atender as necessidades da nossa população, pode ter certeza que onde necessita de melhorias, a Prefeitura vai chegar”, declarou o gestor municipal.

De acordo com o Secretário de Obras,

Édson Cameli, essa ação faz parte do Cronograma de Obras previsto para ser executado no decorrer deste ano. Ele ainda salientou que após a conclusão desse trabalho, a equipe seguirá para outros locais que necessitam de uma intervenção. Pôr fim, Cameli destacou que a previsão para este verão é que haja muito trabalho, com ações na área de Infraestrutura e saneamento básico em vários bairros da cidade.

Fotos: Lucas Costa e Ricardo Amaral – Ascom

