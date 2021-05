Vereadora Ivoneide Bernardino manifesta apoio à aprovação do Projeto de Lei que trata sobre o novo piso salarial dos enfermeiros.

Por Ricardo Amaral – Assessoria

A Vereadora Ivoneide Bernardino (MDB) declarou que apoia o projeto de lei 2564/2020 que institui o novo piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem no Brasil. Ela frisou que solicitará aos parlamentares federais aos quais tem acesso que abraçem a causa aprovando esse projeto que é tão importante para a classe de enfermagem.

A parlamentar destacou ainda que essa valorização é pertinente, pois durante esse período de pandemia de covid-19, eles arriscaram a vida e demonstraram um profissionalismo exemplar, exercendo com louvor a missão de cuidar das pessoas.

“Eu sou a favor da aprovação do novo piso nacional dos enfermeiros, pois não existe forma melhor de reconhecer o trabalho de qualquer profissional sem ser com um reajuste salarial. O trabalhador quer no final do mês o reconhecimento através de uma boa remuneração para que ele possa garantir uma melhor qualidade de vida para ele próprio e também para sua família”, disse a vereadora.

Ivoneide falou com tristeza sobre os profissionais de enfermagem que foram à óbito durante o exercício do trabalho nesse período pandêmico. Evidenciando o compromisso da classe com a vida das pessoas, mesmo correndo o risco de morte quase que diariamente por conta de integrar a linha de frente de combate à esse vírus mortal.

E acrescentou. “Na verdade eles são verdadeiros heróis, pois sabemos que quem realiza o primeiro atendimento ao paciente são os técnicos de enfermagem e os próprios enfermeiros. Por essa razão eu sou defensora que o piso seja atualizado, manifesto o meu apoio e a minha solidariedade à classe”, concluiu.

