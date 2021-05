TJAC realiza campanha na Semana Nacional de Adoção

Com o slogan “Adotar é Amor!”, criado pelo CNJ, campanha é divulgada pelo Poder Judiciário em parceria com veículos de comunicação. Atualmente Acre tem … a espera de um novo lar

O Tribunal de Justiça do Acre lança a campanha “Adotar é amor!”. O slogan que já é conhecido dos Tribunais, por ter sido criado e disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e o escolhido para ação deste ano do Poder Judiciário, que conta com a parceria da Rede Amazônica, por meio da rádio CBN Amazônia, e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Comunicação e Fundação Aldeia de Comunicação, integrando as rádios Aldeia e Difusora Acreana, nesta que é a Semana Nacional da Adoção.

A ação, que tem à frente a Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ), com apoio da Diretoria de Informação Institucional (DIINS), também ganha espaço com reportagens no site do TJAC, e conteúdo nas redes sociais da instituição. O objetivo é alcançar o maior número possível de pessoas que tem interesse em adotar e incentivar outras que pensam nessa possibilidade, a tirarem as dúvidas e buscarem mais informações acerca do tema.

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Waldirene Cordeiro, disse que a parceria com os veículos de comunicação é essencial para fazer a campanha chegar na sociedade. “Nós agradecemos muito a rádio Aldeia, que já é nossa parceria com o Boletim TJ Acre, a nossa Voz das Selvas que é a Difusora Acreana, e a CBN Amazônia, que é um veículo privado, que abre suas portas e abraça a causa”, ressaltou.

A desembargadora Regina Ferrari, coordenadora da Infância e Juventude, ressalta que “quanto mais informações a respeito da adoção, mais chances se têm de quebrar os tabus, e conquistar pessoas que pensam no assunto a tirarem dúvidas, fazerem o protocolo necessário para se habilitar e, quem sabe assim, dar a oportunidade de crianças e adolescentes terem a chance de vivem em um lar com amor e respeito, que é o que todas merecem”.

Parceiros

“Essa parceria da CBN Amazônia Rio Branco com o Tribunal de Justiça, pretende contribuir na maior conscientização e mais visibilidade ao tema. Adotar uma criança é garantir que ela tenha oportunidade de ter um convívio familiar, além de outros direitos garantidos por lei. Compartilhar a informação correta pode ajudar a mudar a vida não só de uma criança, mas de toda uma família. Levar conhecimento, informações corretas e esclarecimentos é o que fazemos todos os dias na CBN Amazônia!”, disse o diretor Executivo da Rede Amazônica no Acre, Manoel Maia.

O secretário de Comunicação, Rutemberg Crispim, também falou da importância da atuação dos veículos públicos na ação. “As rádios Aldeia e Difusora desempenham um importante papel na sociedade acreana, enquanto veículo de comunicação pública. Estamos muito felizes em fazer parte dessa iniciativa do Tribunal de Justiça do Acre em trabalhar campanhas com temas tão pertinentes e essenciais, como é o caso da campanha de adoção. Estamos engajados nessa causa”, disse.

