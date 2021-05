Luto: Após sofrer AVC, moradora de 33 anos morre no Hospital de Sena Madureira

Por: Edinaldo Gomes

Faleceu na manhã desta quinta-feira (27), no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, Cristiele Alves Passos, 33 anos de idade, após sofrer uma espécie de AVC.

De acordo com informações, na última terça-feira a mesma passou mal ao se encontrar em sua residência e foi levada para o Hospital. Há dias, Cristiele tinha sido submetida a uma coletagem. Na data de ontem passou por uma cirurgia e nesta quinta-feira (27) veio a falecer.

Seu pai – o trabalhador autônomo conhecido como “Louro do açaí”, contou à nossa reportagem que a notícia pegou toda a família de surpresa. “Hoje mesmo eu havia falado com ela por telefone e, naquela ocasião, ela me disse que estava melhor. A tia dela lhe deu banho e em seguida ela começou a passar mal. É um momento de muita tristeza para todos nós”, comentou.

Nas redes sociais há muitos comentários da comunidade de Sena Madureira que lamenta profundamente a morte de Cristiele. Alguns moradores parecem atônitos com a triste notícia. “Sem acreditar. Que Deus venha confortar os corações de todos os familiares”, escreveu Damiana Souza.

O corpo de Cristiele Passos será velado na Igreja Presbiteriana, localizada no Bairro do Bosque.

