“Ao afirmar que me elegeu o prefeito insiste em mentir”, destaca Elvis Dany

O vereador Elvis Dany (Democratas), campeão de votos nas eleições do ano passado em Sena Madureira, utilizou a tribuna da Câmara Municipal na noite desta terça-feira (25), para se defender de alguns ataques que vem sofrendo nos últimos dias por parte do atual prefeito.

Em sua fala, Elvis esclareceu vários pontos, adiantando que o prefeito insiste em mentir ao propagar que foi o responsável pela sua vitória. “É bom que se diga que obtivemos 1.024 votos, graças ao empenho da minha família, notadamente meus pais e demais membros, e aos amigos. O que o prefeito fez foi montar uma estratégia, às vésperas da eleição, visando inviabilizar o nosso projeto”, comentou.

O parlamentar adiantou que continuará exercendo o seu papel na Câmara Municipal de forma responsável. “Meu objetivo é utilizar essa tribuna para fazer as reivindicações que a comunidade almeja sejam elas na área estadual ou municipal, mas preciso me defender. Parece existir um complô contra mim na tentativa de me desestabilizar por parte da base do prefeito, mas vou continuar fazendo o meu trabalho, defendendo os interesses da população”, finalizou.

