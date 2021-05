Ação do Governo do Estado melhora tráfego na estrada Mário Lobão, em Sena Madureira

Edinaldo Gomes, para o Acreonline.net

O Governo do Estado, por intermédio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), concluiu recentemente a primeira etapa de melhoramento na estrada Mário Lobão que dá acesso ao Segundo Distrito de Sena Madureira. A ação foi determinada pelo governador Gladson Cameli.

Inicialmente foi feita a parte de tapa-buracos, visando melhorar a trafegabilidade no local. A segunda etapa que engloba a aplicação do microrrevestimento deverá ser iniciada nos próximos dias.

Os moradores do Segundo Distrito, distribuídos entre os Bairros Niterói e São Francisco, acessam o outro lado da cidade por dois locais: A catraia pública e a estrada Mário Lobão. “Há algum tempo a comunidade vinha aguardando essa intervenção, pois a buraqueira era grande. Até mesmo a ambulância e a viatura da Polícia enfrentavam dificuldades para entrar no Bairro. Graças a Deus que o governador se sensibilizou e o tapa-buracos foi realizado. Agradecemos também ao deputado federal Alan Rick e demais parceiros que estiveram conosco nessa luta”, comentou Edmar Negreiros, residente no Bairro Niterói.

O representante do Deracre em Sena, João Pereira, lembra que além do tapa-buracos também foram feitas algumas correções ao longo da estrada, visto que, suas laterais estavam, em algumas partes, se deteriorando. “No decorrer do trabalho encontramos algumas dificuldades, mas foram superadas. Toda essa primeira etapa já foi concluída e agora aguardamos a empresa para fazer o restante”, ressaltou.

Na última sexta-feira (21), o deputado federal Alan Rick (Democratas), o Diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, vereador Elvis Dany e o presidente do Democratas no Acre, Jairo Cassiano realizaram uma visita à referida estrada e demonstraram contentamento em face do transcorrer dos trabalhos.

