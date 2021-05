Vereadora Ivoneide Bernardino reforça a importância do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes

A Vereadora Ivoneide Bernardino (MDB)* dedicou parte do seu pronunciamento na tribuna da Câmara de Vereadores, na ultima sessão *para reforçar o combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes*. Na oportunidade, a parlamentar frisou que essa é uma luta que deve ser travada todos os dias, e não somente no dia 18 de Maio, em alusão à causa.

*Na ocasião, a Vereadora declarou que enviará um ofício ao Secretário de Cidadania e Assistência Social, Daniel Herculano*, solicitando informações no tocante à quais providências estão sendo tomadas, *para apurar as denúncias de aliciamento de menores em Sena Madureira, divulgado pelo site Acre Online, afirmando que caso seja comprovada a veracidade, os abusadores devem ser punidos nos rigores da lei.

“Nós somos responsáveis pela proteção das nossas crianças e adolescentes, temos em nossas mãos um importante instrumento de denúncia para inibir os abusadores de roubarem a infância, os sonhos, e muitas vezes até um projeto de vida das nossas crianças*”, frisou Ivoneide Bernardino.

Defensora dos valores Cristãos, Ivoneide tem se engajado na defesa dos direitos das Crianças e dos adolescentes. Onde cabe destacar que a parlamentar é a idealizadora de um dos maiores projetos sociais em Sena Madureira, o projeto “Sonho de Menina, sou Debutante” tem resgatado a autoestima de adolescentes com idade de 15 anos, ofertando à elas a oportunidade de debutar com toda pompa e magia com que sonharam na infância.

Por Ricardo Amaral – Assessoria

