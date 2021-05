Jovem alega ter sido abusada sexualmente pelo namorado

Uma jovem de Cruzeiro do Sul, Gabriela Nascimento, 22 anos, que mora em Guajará (AM) publicou vários vídeos em uma rede social para denunciar que foi estuprada pelo ex-namorado por três vezes.

Segundo a jovem que divulgou o caso no aplicativo TIC TOC, o abuso ocorreu por três vezes. Gabi conta que o namorado lhe forçou a praticar sexo anal.

“Eu falei pra ele que eu não queria manter relação sexual e mesmo assim ele arrancou minha roupa e me levou pra cama e fez relação comigo sem eu querer.”, relatou.

Bastante emocionada, a garota diz que está com medo do que pode lhe acontecer. “Eu estou me sentindo intimidada e com medo do que possa acontecer comigo”, registrou Gabriela.

O delegado responsável pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Cruzeiro do Sul informou que o caso segue sendo investigado pelo delegado Távora.

Porém, a Polícia Civil afirma que o exame de conjunção carnal deu negativo, ou seja, não houve penetração no ânus.

Por Redação Folha do Acre

