Vereadora Ivoneide Bernardino solicita que Sena Madureira seja incluída na implantação do novo ensino médio

Na noite desta terça-feira (18) durante a décima terceira sessão na Câmara Municipal, *a Vereadora Ivoneide Bernardino (MDB)* realizou mais uma solicitação em prol do jovens senamadureirenses.

Desta feita, a Parlamentar frisou que solicitará por meio de ofício à Secretaria de Estado de Educação, a implantação do “Novo Ensino Médio” em Sena Madureira. Que permitirá ao jovem optar por uma formação profissional e técnica Dentro da carga horária de ensino médio regular. Sendo que ao final dos três anos, os sistemas de ensino deverão certificá-lo no curso técnico, ou no curso profissionalizantes que escolheu.

Na tribuna, Ivoneide reforçou o pedido. “O novo ensino médio já é uma realidade no Brasil, sendo inclusive estabelecido através de uma lei. Fiquei sabendo que os municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Acrelândia serão pilotos na implantação do Novo ensino médio no Estado. Por isso gostaria de solicitar por meio de ofício que Sena Madureira também seja incluída”, frisou a Vereadora.

A parlamentar destacou ainda que por ser localizada nas proximidades de Rio Branco, e por ter a terceira maior população do estado, Sena Madureira reúne todas as condições para receber o projeto.

E acrescentou. “Como tenho falado incansavelmente aqui nessa tribuna, a nossa juventude está ociosa, sem opção de trabalho sem opção de cursos profissionalizantes, ficando à mercê da sorte. Por essa razão acredito que o novo ensino médio no município ajudaria os jovens à ter alternativas”, concluiu.

Por Ricardo Amaral – Assessoria

