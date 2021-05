Governo do Estado contempla 42 famílias em Sena Madureira com o “Auxílio do Bem”

Por: Edinaldo Gomes

O programa “Auxílio do bem”, de iniciativa do Governo do Estado, irá contemplar 42 famílias na cidade de Sena Madureira. Os primeiros cartões foram entregues na manhã desta terça-feira (18), durante um evento ocorrido no Núcleo da Ufac. Cada família beneficiada receberá três parcelas, cada uma no valor de 150 reais.

O evento contou com a presença da primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, da secretária de Assistência Social, Ana Paula Lima, vereadores Jacamin, Pantico e Charmes Diniz, coordenador do Bolsa Família em Sena, Emanuel Araújo, secretário de cidadania Municipal, Daniel Herculano, dentre outros.

De acordo com a primeira-dama, Ana Paula Cameli, o “Auxílio do bem” objetiva atender os moradores mais carentes. “O momento é de grande satisfação pra todos nós. Queremos agradecer o governador Gladson Cameli e toda sua equipe. Esse programa atende famílias que não recebem o Bolsa Família e nem o auxílio emergencial. Para alguns parece ser pouco, mas para quem não tem nenhuma renda certamente representa muito. Representa o pão de cada dia em suas mesas”, comentou.

O vereador Jacamin, presidente da Câmara Municipal, considera a iniciativa importante. “Eu, sendo oriundo de família humilde, considero esse programa importante. Tudo o que vem de benefício para a nossa população é válido, por isso, fica o nosso agradecimento ao governador Gladson Cameli”, destacou.

Emanuel Araújo, representante do Programa Bolsa Família e Cadúnico em Sena, disse que o “Auxílio do bem” terá uma segunda etapa em Sena Madureira. “Nos próximos dias iremos abrir as inscrições para a segunda etapa. Dessa vez, teremos um diferencial: Crianças de 0 a 6 anos que estiverem dentre dos critérios irão receber 50 reais. Então se uma família tiver, por exemplo, duas crianças em casa o valor total do auxílio pode chegar a 250 reais”, mencionou.

