Elvis Dany rebate Mazinho e diz que Alan Rick já destinou mais de 23 milhões de reais para Sena Madureira

Da Redação

O vereador Elvis Dany (Democratas), utilizou grande parte de seu tempo na sessão desta terça-feira (18), na Câmara Municipal de Sena Madureira para rebater declarações feitas pelo prefeito Mazinho acerca do deputado federal Alan Rick. O prefeito disse que a população deveria dar um “X” em Alan no ano que vem.

Em sua fala, Elvis elencou os diversos recursos destinados por Alan Rick para Sena Madureira que orbitam em mais de 23 milhões de reais ao longo de seu mandato. “A população precisa saber a verdade. O deputado Alan Rick sempre foi um parceiro de Sena Madureira e continuará sendo. A diferença é que, de agora em diante, os recursos de suas emendas serão gerenciados pelo Estado e não pela Prefeitura”, frisou.

Dentre os recursos enviados por Alan para Sena Madureira estão, segundo o vereador: Mais de 6 milhões de reais para Reforma e ampliação do Hospital João Cancio Fernandes, 1 milhão de reais para pavimentação de Ruas, apadrinhamento de 4 milhões e 400 mil para a construção da escola Professor Hermano Filho, 2 milhões e 700 mil para aterro sanitário, 1 milhão de reais para a construção do porto do Caeté, 975 mil para a orla de Sena Madureira, 400 mil para o PAB (Programa de Atenção Básica), 265 mil para compra de ambulância, mais de 4 milhões de reais para reformar ou construir as escolas José Joaquim de Matos, Cazumba, Leonice Bregence e Iracema, dentre outros.

O vereador ressaltou que não compactua com afirmações inverídicas do prefeito.

Também ressaltou que o atual gestor montou uma operação, às vésperas da eleição do ano passado para lhe atrapalhar. “Mesmo assim, com a graça de Deus conseguimos vencer e vamos fazer uma política diferente sem se ancorar no coronelismo ou no patrimonialismo”, frisou.

Por fim, Elvis Dany mencionou que a Prefeitura não é capaz, em algumas obras, de gerir os recursos devidamente, por isso, a partir de agora as emendas de Alan Rick para Sena Madureira serão executadas via Governo do Estado.

