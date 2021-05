Deputado Alan Rick entrega patrulha mecanizada no município de Assis Brasil

O deputado federal Alan Rick (DEM), participou na sexta-feira, 14, a convite do prefeito Jerry Correia, de solenidade no município de Assis Brasil, em comemoração aos 45 anos de emancipação da cidade. Como parte das comemorações o deputado fez a entrega, juntamente com o governador Gladson Cameli, de um caminhão basculante Mercedes-Benz, fruto de emenda parlamentar dele, via SUDAM, no valor de R$ 300.000,00 que contemplou também a aquisição de três carretas agrícolas e duas roçadeiras hidráulicas.

“Foi um dia de muita alegria. Entregar essa patrulha mecanizada, os implementos agrícolas para o nosso produtor rural, caminhão caçamba que vai ajudar demais a Prefeitura na zona urbana e rural. E em breve faremos a entrega da retroescavadeira, que já está em Rio Branco e foi adquirida com nossa emenda parlamentar para as obras urbanas e rurais de Assis”, disse Alan.

Na oportunidade, o parlamentar pontuou as principais ações de seu mandato no município. “Nesses sete anos de mandato já viabilizei R$ 3 milhões para Assis Brasil para investimentos na Educação, Saúde, zona rural e equipamentos. Destaco a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, reforma da Unidade Mista de Assis Brasil, equipamentos para a produção rural e a construção de uma creche no município, cuja obras devem ser iniciadas ainda este ano”, falou.

Ainda em Assis Brasil o deputado participou da inauguração da Casa de Passagem Otonel de Souza Martins Oliveira. O espaço, criado para abrigar imigrantes que chegam na região, leva o nome do ex-secretário de Assistência Social do município que faleceu em abril deste ano, vítima da Covid-19.

A Casa de Passagem contará com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM).

Além disso, participou da assinatura da ordem de serviço para a ampliação da rede de água em Assis Brasil que vai atender mais de 250 famílias do bairro Bela Vista e adjacentes. Foi inaugurada a nova Estação de Tratamento de Água – ETA, que recentemente passou por uma reforma e ampliação.

“A ETA conta agora com capacidade de 30 litros por segundo. Um investimento de R$ 1,6 milhão, fruto de convênio entre o governo do Estado com a Funasa. Parabenizo a presidente da autarquia, Waleska Bezerra, e o diretor de Obras do Depasa,Jairo Cassiano, pelo belo trabalho que estão realizando”.

Juntamente com o prefeito e vice-prefeito da cidade, Jerry Correia e Reginaldo Martins, respectivamente, também participaram das festividades a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, a deputada federal Vanda Milani, o secretário Ítalo Medeiros, da Seinfra, secretário Israel Milani, da Semeia, secretária Ana Paula Lima, da SEASDHM, Waleska Bezerra, presidente do Depasa, Jairo Cassiano, diretor de Obras do Depasa, entre outras autoridades.

