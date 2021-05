Alan Rick e Jairo Cassiano acompanham comitiva do Governador Gladson Cameli em Assis Brasil

Da Redação

O deputado federal Alan Rick (Democratas) e o Diretor de obras do Depasa, Jairo Cassiano, acompanharam na última sexta-feira (14), a comitiva do governador Gladson Cameli no município de Assis Brasil, onde foram anunciados vários investimentos. Na sexta-feira, a referida cidade celebrou 45 anos de fundação.

Na ocasião, Jairo Cassiano utilizou a palavra representando toda a equipe do Depasa, incluindo a presidente Walesca Bezerra que também se fez presente naquele município. “Me sinto extremamente honrado em representar todos os servidores do Depasa nesse ato. Assis Brasil é o primeiro município a ter água potável 24 horas, isso demonstra o compromisso do nosso governador Gladson Cameli. Friso também as parcerias com a Prefeitura, Câmara de vereadores e a Funasa. Parabenizamos, ainda, o deputado federal Alan Rick que destinou emendas para contemplar os moradores de Assis Brasil”, comentou.

Nessa área do saneamento especificamente foi feito um investimento na ordem de um milhão e seiscentos mil reais. “Seguindo determinação do governador, outras cidades também serão atendidas”, frisou.

ALAN RICK JÁ DESTINOU QUASE 3 MILHÕES DE REAIS PARA ASSIS BRASIL

Considerado como um parlamentar atuante, o deputado federal Alan Rick prestigiou o aniversário de Assis Brasil ao lado do governador Gladson Cameli, secretários estaduais e outras lideranças. Para esse município, no decorrer de seu mandato, já foram destinados quase 3 milhões de reais para investimentos em diversos áreas.

Confira o relato feito por Alan Rick em sua página no facebook: “Nesta sexta-feira, 14 de maio, o município de Assis Brasil completou 45 anos de emancipação. E para comemorar o aniversário da cidade o prefeito Jerry Correia realizou uma bonita festa junto à comunidade. Estive no município, juntamente com o governador Gladson Cameli, para participar dessa linda festa que iniciou com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Acre e Assis Brasil.

Como parte das comemorações fizemos a entrega de um caminhão basculante Mercedes-Benz, fruto de minha emenda parlamentar, via SUDAM, no valor de R$ 300.000,00 que contemplou também a aquisição de três carretas agrícolas duas roçadeiras hidráulicas.

Nesses sete anos de mandato já viabilizei quase R$ 3 milhões para Assis brasil para investimentos na Educação, Saúde, Zona Rural e equipamentos.

Destaco a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, reforma da Unidade Mista de Assis Brasil, equipamentos para a produção rural e a construção de uma creche no município, cuja obras devem ser iniciadas ainda este ano.

Além do prefeito e vice-prefeito da cidade, Jerry Correia e Reginaldo Martins, respectivamente, também participaram das festividades a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, a deputada federal Vanda Milani, o secretário Ítalo Medeiros, da Seinfra, secretário Israel Milani, da Semeia, secretária Ana Paula Lima, da SEASDHM, Waleska Dessoti, presidente do Depasa, Jairo Cassiano, diretor de Obras do Depasa, entre outras autoridades.

Sigo trabalhando pelo Brasil e pelo povo do Acre”!

Alan Rick também participou da inaguração da Casa de passagem Otonoel de Souza. “Ainda em Assis Brasil participei da inauguração da Casa de Passagem Otonoel de Souza Martins Oliveira. O espaço, criado para abrigar imigrantes que chegam na região, leva o nome do ex-secretário de Assistência Social do município que faleceu em abril deste ano. Ele foi mais uma vítima da Covid-19.

A Casa de Passagem contará com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM).

Além disso, participamos da assinatura da ordem de serviço para a ampliação da rede de água em Assis Brasil que vai atender mais de 250 famílias do bairro Bela Vista e adjacentes. Também inauguramos a nova Estação de Tratamento de Água – ETA, que recentemente passou por uma reforma e ampliação.

A ETA conta agora com capacidade de 30 litros por segundo. Um investimento de mais de R$ 1,6 milhões, fruto de convênio entre o governo do Estado com a Funasa”.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram