Bombeiros suspendem buscas à criança desaparecida no rio Purus

Por: Edinaldo Gomes

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira suspenderam nesta semana as buscas que estavam sendo feitas a uma criança indígena que no ultimo dia 7 deste mês desapareceu nas águas do rio Purus. A ocorrência foi processada na altura do seringal Cumarú, na cidade de Manoel Urbano.

De acordo com o Cabo Isaías, do Corpo de Bombeiros de Sena, foram feitos, inicialmente, mergulhos e no dia seguinte as chamadas buscas superficiais, entretanto, o corpo da criança não foi encontrado. “Todos os procedimentos de praxe foram realizados, porém, as condições do rio são desfavoráveis no momento em razão da correnteza. Além disso, há também a possibilidade de rápido soterramento do corpo. Mas, o que estava ao nosso alcance foi feito”, confirmou.

Segundo consta, a criança de apenas 5 anos de idade viajava em um Batelão na companhia dos pais quando, em dado momento, caiu nas águas do Purus e, desde então, não foi mais vista.

O clima é de total consternação entre seus familiares.

