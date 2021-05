Suposto envolvido no esquema de aliciamento e estupro de menores conversa com nossa reportagem e aponta locais usados pelos criminosos

Nossa reportagem conversou com um dos supostos envolvido na quadrilha que vem há vários meses aliciando e estuprando menores entre 13 a 15 anos de idade no município de Sena Madureira, supostamente comandada pelo chefão irmão de um político influente na cidade.

Confira um pouco da nossa primeira entrevista com um dos supostos envolvidos que revelou quase todos os nomes dos integrantes da quadrilha, porém iremos manter em sigilo para não atrapalhar o trabalho de investigação da polícia.

Confira a entrevista

É verdade que esta quadrilha tem um grupo de whatsApp para combinarem os esquemas de aliciamento?

Sim! O grupo serve para conversarem e marcarem os esquemas e rolo para onde eles vão sai.

Você sabe quem são os integrantes deste grupo?

Sei de uma boa parte dos nomes dos integrantes.

Sobre os locais onde eles levam as menores, você poderia nos falar já que nossa reportagem identificou vários?

Vou lhe falar de dois, onde tudo acontece, um deles fica localizado no KM5 da BR 364 chamado de Gasco, ou seja, na estação de energia, lá onde acontecem as festa com todos os integrantes do grupo e as menores selecionadas por eles para participarem da festa e dos esquemas após ingerirem bebida alcoólica, no último sábado eles realizaram uma festa no local.

O outro local usado como primeira base fica localizado na rua maranhão próximo a AABB, lá onde acontecem os abusos sexual com as menores já que todos tem uma cópia da chave.

Sabe dizer se as vítimas são espancadas por eles?

Não sei, mas eles têm tipo um ritual entre eles todas menores que eles praticam atos sexuais eles modem os seios até ficar roxo, e dão três mãozadas na bunda das meninas.

Tem outro local onde eles costumam praticar estes crimes?

Sim existe, outra chácara próximo a uma cerâmica lá eles também fazem festinhas para as menores se embriagarem e depois serem levadas para o apartamento.

Agradeço por você resolver ajudar as mães e vítimas desta quadrilhar.

A outra parte da conversa iremos divulgar gradativamente para não atrapalhar o trabalho da polícia, conselho tutelar e da promotoria da infância e da juventude, lembrando que os nomes dos possíveis criminosos serão divulgados após o termino das investigações.

Ronaldo Duarte

