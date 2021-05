Polícia Militar de Sena Madureira realiza maior apreensão de armas de fogo da história e evita confronto entre Organizações Criminosas

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, hoje (terça-feira) (11/05/2021), por volta das 00h05min, realizou a apreensão de 08 armas de fogos, do tipos escopetas, pistolas e revólver, bem como entorpecente e casco de jabute.

Na ocasião, os militares levantaram informações de que alguns infratores estariam reunidos numa residência com arsenal de arma de fogo.

Ademais, os infratores teriam por objetivo atacar a organização criminosa rival, especialmente o Bairro Ana Vieira.

Em posse da informação os militares foram à residência e lograram êxitos na apreensões de 02 (duas pistolas) nove milimetro e uma 380, 04 (quatro escopetas) 02 cal.36, 01, cal.20 e cal. 32,), dois (revólver) cal. 38, bem como 47 munições de cal. variados.

No local foram presos e apreendidos o total de 10 pessoas, sendo 06 maiores, incluindo duas mulheres e 04 menores de idade, sendo que todos são suspeitos de integrarem organização criminosa.

Por essa fato, foi dado voz de prisão a todos os autores, sendo todos entreguem na delegacia de Polícia de Sena Madureira para lavratura dos procedimentos cabíveis.

Frisar-se que, pelas apreensões dos ilícitos, os autores deverão responder pelos delitos de organização criminosa, corrupção de menor, crime ambiental, tráfico de droga e porte e posse ilegal de arma de fogo.

PMAC/8°BPM – Guardião do Purus

