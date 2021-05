Elvis Dany sugere que Prefeitura faça parceria com instituições financeiras para contemplar servidores

Da Redação

O vereador Elvis Dany (Democratas), sugeriu na sessão desta terça-feira (11), que a Prefeitura de Sena Madureira possa estabelecer parceria com instituições financeiras para que os servidores públicos tenham acesso a linhas de créditos, dentre as quais o chamado empréstimo consignado.

Ele destacou que alguns funcionários intencionam fazer tal procedimento, mas esbarram na falta de opção. Citou que a Câmara sacramentou recentemente uma parceria com a Sicred e que a Prefeitura poderia aderir a essa ideia. “Existe essa demanda dos servidores e à medida em que se estabelece essa parceria os mesmos podem acessar essas linhas de créditos”, frisou.

Em outra parte de seu pronunciamento, Elvis Dany encaminhou ofício a Prefeitura pedindo esclarecimentos sobre a situação de alguns funcionários que estão recebendo cobranças da Caixa Econômica. Tais servidores fizeram empréstimos na Caixa e a parcela é descontada automaticamente em seus contracheques, mas ao que tudo indica o repasse não está sendo feito da Prefeitura para a instituição bancária. “Algo tem que ser feito, pois os servidores estão sendo prejudicados de forma indevida. Precisamos de uma explicação”, acrescentou.

Por fim, o parlamentar cobrou explicações também do Poder público municipal sobre a questão do FGTS. É que há reclamação de alguns servidores dando conta de que os mesmos não tem saldo em suas contas do FGTS, em razão do depósito não está sendo feito pela Prefeitura.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram