13° do Bolsa Família será pago em agosto. Veja quem poderá receber

Veja o valor e os critérios para ser elegível a este benefício

Para muitas famílias beneficiárias do Bolsa Família, o adicional do 13º salário representa uma esperança de complementar suas rendas e enfrentar os desafios financeiros.

Após muita expectativa, as informações sobre a data de pagamento desse benefício adicional finalmente foi divulgada.

Todavia, é preciso explicar que este acréscimo vai ocorrer especificamente em uma unidade federativa do nosso país.

Acompanhe a leitura e saiba mais.

Quem receberá o 13º salário do Bolsa Família?

Conforme falamos acima, é importante esclarecer que nem todos os usuários do programa Bolsa Família serão contemplados com o 13º salário. De acordo com as informações oficiais divulgadas, esse benefício extra será concedido apenas para as famílias inscritas no estado de Pernambuco.

A Secretaria de Assistência Social de Pernambuco confirmou que os pagamentos do 13º salário do Bolsa Família serão realizados no próximo mês de agosto, juntamente com os valores regulares do programa.

Valor do 13° salário e critérios

No Estado de Pernambuco, o valor do 13° é fixo para todos. De acordo com o governo local, os repasses têm o valor de R$ 150 por família beneficiária.

Para ter direito a esse adicional, é necessário que o usuário tenha recebido o benefício do Bolsa Família por pelo menos seis meses durante o ano de 2023. Esses recebimentos podem ter sido contínuos ou intercalados.

Além disso, a família teve que estar devidamente cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com informações corretas e atualizadas.

Por fim, a renda mensal por pessoa na família não deve ultrapassar R$ 218. Ou seja, a renda total mensal da família dividida pelo número de pessoas cadastradas não pode exceder R$ 218.

Calendário do 13º Salário do Bolsa Família em Pernambuco

Os pagamentos do 13º salário do Bolsa Família para os usuários de Pernambuco serão realizados nas mesmas datas regulares do programa, seguindo o calendário baseado no Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Assim como nos meses anteriores, os repasses serão feitos nos 10 últimos dias úteis do mês de agosto. Confira abaixo o calendário oficial:

NIS 1: 19 de agosto;

NIS 2: 20 de agosto;

NIS 3: 21 de agosto;

NIS 4: 22 de agosto;

NIS 5: 23 de agosto;

NIS 6: 26 de agosto;

NIS 7: 27 de agosto;

NIS 8: 28 de agosto;

NIS 9: 29 de agosto;

NIS 0: 30 de agosto.

Por Jornal Contabil

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram