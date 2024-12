11 partidas marcaram a abertura dos últimos torneios da temporada

11 partidas marcaram no último sábado, 7, no ginásio Álvaro Dantas, as aberturas dos Campeonatos Sub-11, 13 e 21, no masculino, e 15, no feminino, promovidos pela Federação Acreana de Futsal (Fafs).

“Estamos fechando a temporada de 2024 com 13 torneios. Esse número é recorde na nossa administração. Fechamos o planejamento e a ideia é fechar todos os torneios antes da virada do ano”, declarou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.

Resultados do Sub-11

AME 5 x 4 Rio Branco/Jóia de Cristo

PSC/Furacão do Norte 4 x 1 ABC

Sub-13

Café com Leite/Porto Acre 2 x 9 PSC/Furacão do Norte

Capixaba 11 x 4 Veneza/Galvez

Quinarí/Vasco 11 x 4 Rio Branco/Jóia de Cristo

Preventório/Cruz Azul 6 x 4 ABC

Sub-15

Preventório 1 x 1 Veneza

Real Sociedade 4 x 7 Café com Leite/Porto Acre

Sub-21

Quinarí/Vasco 4 x 4 Capixaba

PSC 1 x 6 Café com Leite/Porto Acre

Lyon 1 x 2 Fluminense da Bahia

